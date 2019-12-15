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Ворскла здолала Карпати та опустила львів'ян на дно турнірної таблиці УПЛ

15:51 517 Читать на русском
Ворскла здолала Карпати та опустила львів'ян на дно турнірної таблиці УПЛ
Луїзао в обіймах партнерів / фото Д. Руденка

Полтавська Ворскла здолала львівські Карпати (2:1) в рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

30’ Луїзао
42’ Денис Васін
 
Александру Бойчук 39’
30’ Луїзао
39’ Александру Бойчук
42’ Денис Васін

Матч, що хрестоматійно називають битвою за 6 очок, активно розпочали обидві команди. Спочатку ініціатива була в полтавців, але "леви" могли швидко покарати господарів за відсутність останнього пасу. Це Назарина на 18-й хвилині впродовж однієї атаки двічі бив по воротах Ворскли, але перший удар заблокували оборонці, а другий пройшов поруч зі стійкою.

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Полтавці відповіли моментом Васіна, який пробив у ближній кут після втечі від двох захисників – неточно. А на 30-й підопічні Юрія Максимова вже відкрили рахунок: Пердута наздогнав біля лінії поля закидання із глибини, навісив до штрафного майданчика, а вже там Луїзао переправив м'яч у сітку – 1:0!

Карпати опинилися в нокдауні, а Ворскла впродовж кількох хвилин ледь не поховала всі надії львів'ян на позитивний результат. Той же Кане намагався закрутити м'яч у ворота Артима з-за меж штрафного, та промахнувся. Втративши таку нагоду, полтавці були миттєво покарані. На 39-й хвилині оборона господарів проґавила атаку правим флангом і простріл, а в карній зоні чомусь усі радісно забули про Александру Бойчука – молдованин свій шанс не змарнував.

Здавалося, що тайм так і завершиться унічию. Але Карпати примудрилися привезти пенальті у власні ворота. Халль намагався перервати небезпечну передачу когось із полтавців і необачно зіграв рукою у штрафному. Одинадцятиметровий узявся бити Денис Васін і впевнено переграв юного кіпера "левів".

А от друга половина гри настільки ж видовищною не стала. На грудневому газоні стадіону імені Бутовського стало значно більше боротьби, зіткнень, а арбітр змушений був роздавати "гірчичники" в усі боки. Дісталося навіть Максимову, який в одному з епізодів занадто бурхливо відреагував на сумнівний офсайд у своїх хлопців.

Моментів, як таких, фактично не виникало. Лише на 78-й хвилині змусив нагадати про себе Кирило Кириленко. 19-річний форвард Карпат протягнув м'яч і потужно приклався метрів із 18-ти з відскоком від газону, але Ткаченко зумів парирувати удар на кутовий. Ще за кілька хвилин "леви" небезпечно подавали з правого флангу, але ніхто на цей навіс не зреагував. Ще одну нагоду мав той же Кириленко, але кіпер господарів знову виграв ближній бій. На більше Карпати не спромоглися.

Завдяки перемозі Ворскла піднялася на 11-те місце, опустивши Карпати на останню сходинку. Між суперниками тепер 3 очки (14 проти 11-ти), а зимова перерва для обох, вочевидь, пройде під маркою повної перебудови команди.

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