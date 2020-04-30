Санжар: На карантині займаюсь самоосвітою, дивлюсь матчі чемпіонату Білорусі

Головний тренер Карпат Роман Санжар розповів, скільки часу потрібно гравцям для повернення до ігрового тонусу.

"Ми роздали футболістам план індивідуальних тренувань. При цьому розуміємо, що в кожного різні умови, тому кожен відштовхується саме від них. Наприклад, там, де зараз Василь Прийма, умови карантину дуже жорсткі, він усе робить у будинку, змоги бігати на вулиці в нього немає. Ми, тренерський штаб Карпат, перебуваємо з хлопцями на постійному зв’язку, періодично телефонуємо всім.

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Щоб відновити кондиції, гравцям треба буде не менше трьох тижнів. До того ж цей час має включати, зокрема, два-три контрольні матчі. Розумієте, фізична форма – це одне: її можна підтримувати – принаймні на якомусь рівні. А от ігрова форма – зовсім інше: тут усе з часом забувається, тому все потрібно відновлювати.

Чим я займаюся? Самоосвітою. Переглядаю матчі – наші й інших команд. Постійно думаю, як покращити наше становище, гру команди. Взагалі сьогодні є багато часу саме на аналіз. Я постійно в роздумах.

Дивлюся майже всі матчі чемпіонату Білорусі, навіть огляди. Раніше не спостерігав за цим турніром, а тепер прискіпливо розглядаю всі його аспекти. Загалом – мої попередні уявлення про чемпіонат Білорусі збігаються з побаченим", – цитує Санжара офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України Карпати перебувають на останньому місці.

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