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Кравець заявив, що Карпати мають кращі умови, ніж клуб Прімери

27 квітня 18:10 722 Читать на русском
Кравець заявив, що Карпати мають кращі умови, ніж клуб Прімери
Василь Кравець / Фото з відкритих джерел

Український захисник іспанського Луго Василь Кравець поділився думками щодо клубної інфраструктури в Україні та Іспанії.

"У Луго одна роздягальня, один маленький тренувальний зал і одне тренувальне поле. Все! Роздягальня взагалі, напевно, збудована у рік заснування клубу (1953 – прим.).

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На нашому футбольному полі грає ще й дубль, вбивають його жахливо. У Карпатах умови кращі, ніж не тільки в Луго, а й в Леганесі. Тренувальний зал, два поля, дві сауни, кімната відпочинку, басейн", – сказав Кравець під час ефіру Роману Бебеху на його сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, взимку 2019 року вихованець Карпат перейшов у Леганес, але через нестачу ігрової практики був змушений повертатися в Луго, де і розпочинався іспанський етап його кар'єри.

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Теги
Карпати Карпати Іспанія Луго Луго Василь Кравець Василь Кравець Леганес Леганес
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