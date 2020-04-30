Санжар: На карантине занимаюсь самообразованием, смотрю матчи чемпионата Беларуси

Главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал, сколько времени нужно игрокам для возвращения к игровому тонусу.

"Мы раздали футболистам план индивидуальных тренировок. При этом понимаем, что у каждого разные условия, поэтому каждый отталкивается именно от них. Например, там, где Василий Прийма, условия карантина очень жесткие, он все делает в доме, возможности бегать на улице у него нет. Мы, тренерский штаб Карпат, находимся с ребятами на постоянной связи, периодически звоним всем.

Кравец заявил, что Карпаты имеют лучшие условия, чем клуб Примеры

Чтобы восстановить кондиции, игрокам нужно не менее трех недель. К тому же это время должно включать, в частности, два-три контрольных матча. Понимаете, физическая форма – это одно: ее можно поддерживать – по крайней мере на каком-то уровне. А вот игровая форма – совсем другое: здесь все со временем забывается, поэтому все нужно восстанавливать.

Чем я занимаюсь? Самообразованием. Просматриваю матчи – наши и других команд. Постоянно думаю, как улучшить наше положение, игру команды. Вообще сегодня есть много времени именно на анализ. Я постоянно в раздумьях.

Смотрю почти все матчи чемпионата Беларуси, даже обзоры. Раньше не наблюдал за этим турниром, а теперь внимательно рассматриваю все его аспекты. В общем – мои прежние представления о чемпионате Беларуси совпадают с увиденным", – цитирует Санжара официальный сайт УПЛ.

Напомним, после 23-х туров чемпионата Украины Карпаты находятся на последнем месте.

"Роздуті бюджети і 100-мільйонні трансфери – це вже історія": Олег Смалійчук – про футбольний бізнес в умовах колапсу