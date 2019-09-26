Санжар: Карпати домінували в матчі з Інгульцем

Головний тренер Карпат Роман Санжар прокоментував виліт команди з Кубка України.

"Дуже важко щось говорити після цього поєдинку... Адже завдання було одне – перемога і вихід в наступну стадію Кубка. Але, на жаль, цього не сталося, навіть не зважаючи на те, що ми домінували на полі впродовж фактично чотирьох таймів, створили чимало гольових моментів біля воріт суперника, однак їх не реалізували...

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Зрештою, в серії пенальті програли матч. Хочу попросити вибачення у вболівальників за себе особисто, за футболістів, адже наші шанувальники заслуговують на те, щоб команда грала і перемагала. Однак все просто – щоб вигравати, треба реалізовувати моменти. Хочу привітати Інгулець з перемогою і побажати їм всього найкращого.

Недооцінка суперника? В жодному разі! У нас вийшов практично основний склад, з невеликою ротацією, ми досконало вивчали суперника... Та в молодих гравців забракло досвіду та вдалої реалізації... Дуже соромно за нас всіх, ще раз прошу вибачення у вболівальників. У команди однозначно є потенціал, вона буде рухатись вперед, однак нам справді потрібен час", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.

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