Санжар: Карпаты доминировали в матче с Ингульцом

Главный тренер Карпат Роман Санжар прокомментировал вылет команды из Кубка Украины.

"Очень трудно говорить после этого поединка... Ведь задача была одна – победа и выход в следующую стадию Кубка. Но, к сожалению, этого не произошло, даже несмотря на то, что мы доминировали на поле на протяжении практически четырех таймов, создали немало голевых моментов у ворот соперника, однако их не реализовали...

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В конце концов, в серии пенальти проиграли матч. Хочу извиниться перед болельщиками за себя лично, футболистов, ведь наши поклонники заслуживают того, чтобы команда играла и побеждала. Однако все просто – чтобы выигрывать, надо реализовывать моменты. Хочу поздравить Ингулец с победой и пожелать им всего наилучшего.

Недооценка соперника? Ни в коем случае! У нас вышел практически основной состав, с небольшой ротацией, мы в совершенстве изучали соперника... Но у молодых игроков не хватило опыта и успешной реализации... Очень стыдно за нас всех, еще раз извиняюсь перед болельщиками. У команды однозначно есть потенциал, она будет двигаться вперед, однако нам действительно нужно время", – цитирует Санжара официальный сайт Карпат.

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