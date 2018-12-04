Санжар: Хтось спеціально вкинув інформацію, що я можу очолити Зорю або Маріуполь

Колишній тренер Олімпіка Роман Санжар прокоментував інформацію про те, що він може очолити Зорю або Маріуполь.

"Інформація про те, що я можу очолити Зорю або Маріуполь? Не хочу навіть коментувати. По-перше, зараз йде чемпіонат і в цих командах працюють люди. Хтось спеціально вкинув інформацію.

Санжар може очолити Зорю

Це негарно щодо моїх колег. Адже подібні чутки вибивають тренерів психологічно. По-друге, інформація, яка з’явилась раніше, не має під собою жодного підґрунтя", – сказав Санжар у коментарі для FootBoom.

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Нагадаємо, Санжар покинув посаду головного тренера Олімпіка в жовтні, на його місце прийшов екс-гравець Шахтаря В'ячеслав Шевчук.