Санжар може очолити Зорю

Екс-наставник Олімпіка Роман Санжар може найближчим часом повернутись до роботи в чемпіонаті України.
Санжар отримав одразу дві пропозиції щодо відновлення тренерської діяльності, повідомляє dynamomania.
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За інформацією видання, Санжар може замінити Юрія Вернидуба в луганській Зорі , якщо останній візьме паузу в тренерській роботі.
Також колишній наставник Олімпіка може очолити Маріуполь, який нібито незадоволений роботою нинішнього головного тренера команди Олександра Бабича.
Нагадаємо, Санжар покинув посаду головного тренера Олімпіка в жовтні, на його місце прийшов екс-гравець Шахтаря В'ячеслав Шевчук.
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