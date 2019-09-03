Ультрас Карпат виступили проти відставки Чижевського – фанів підтримав екс-захисник львів'ян

Фанати Карпат звернулись до президента клубу Петра Димінського та виконавчого директора Ростислава Ящишина з проханням зберегти Олександра Чижевського на посаді головного тренера клубу.

"Через появу в мережі інсайдерської інформації про плани керівництва клубу щодо відставки чинного головного тренера команди та бажанням укласти контракт із абсолютно посередніми фахівцями із досвідом роботи в клубах зі сумнівною репутацією, ми – лідери всіх активних угруповань та колективів фанатів львівських Карпат – вважаємо за потрібне заявити про свою повну підтримку нинішньому головному тренеру команди, патріоту львівського футболу – Олександру Чижевському.

Санжар очолить Карпати, – Вацко

Не бачимо жодних підстав для цієї відставки – команда, зібрана на ходу, яка не мала можливості пройти повноцінні збори, доукомплектована вже впродовж чемпіонату, на цей момент завдяки самовідданій праці тренерів перетворилася в боєздатну, згуртовану одною метою одиницю, і прогрес команди очевидний.

Ми категорично проти будь-яких закулісних інтриг, які вніс в життя клубу один одіозний футбольний агент, а персоні запропонованої кандидатури хочемо нагадати про існування такого поняття, як "тренерська етика" і неприпустимість ставати на "живе" місце, підсиджуючи свого колегу по тренерському цеху. Сподіваємося на розуміння з боку всіх причетних до даної ситуації та на їхню зацікавленість в стабільності та успіхові нашого рідного клубу", – йдеться у заяві фанатів на сторінці в Instagram.

Відзначимо, що підтримку Чижевському висловив і екс-гравець львів'ян Юрій Габовда у своєму Facebook.

Десна у рідних стінах розписала нічию з Карпатами – чернігівці залишились на другому місці в УПЛ