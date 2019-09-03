toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Санжар очолив Карпати

19:17 2490 Читать на русском
Санжар очолив Карпати
Роман Санжар / ФК Карпати

Львівські Карпати оголосили про призначення нового головного тренера. Ним став екс-керманич донецького Олімпіка Роман Санжар.

40-річний фахівець уже представлений команді в новій ролі, повідомляє офіційний сайт Карпат.

Ультрас Карпат виступили проти відставки Чижевського – фанів підтримав екс-захисник львів'ян

Санжар на посаді керманича "зелено-білих" змінив Олександра Чижевського, під орудою якого львів'яни набрали 5 очок в шести стартових турах чемпіонату. У вівторок Карпати провели під керівництвом нового тренера вечірнє тренування. До штабу Санжара також увійшли Олексій Змієвський (старший тренер) і Станіслав Тищенко (тренер воротарів).

Роман Санжар у 2013-2018 рр. працював із донецьким Олімпіком, який вивів до УПЛ і, пізніше, кваліфікації Ліги Європи. У 2017 році фахівця назвали найкращим тренером року в Прем'єр-лізі.

Без Реброва, Ротаня та Шевчука: топ-8 найкращих молодих тренерів України

blog_ava
Наші за кордоном: Ярмоленко повертається, Ребров пише історію, Квашук і Есеола знову забивають і лідирують
14:00
4483
Теги
Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
51
хв
Миколаїв
18:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук