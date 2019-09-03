Санжар очолив Карпати

Львівські Карпати оголосили про призначення нового головного тренера. Ним став екс-керманич донецького Олімпіка Роман Санжар.

40-річний фахівець уже представлений команді в новій ролі, повідомляє офіційний сайт Карпат.

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Санжар на посаді керманича "зелено-білих" змінив Олександра Чижевського, під орудою якого львів'яни набрали 5 очок в шести стартових турах чемпіонату. У вівторок Карпати провели під керівництвом нового тренера вечірнє тренування. До штабу Санжара також увійшли Олексій Змієвський (старший тренер) і Станіслав Тищенко (тренер воротарів).

Роман Санжар у 2013-2018 рр. працював із донецьким Олімпіком, який вивів до УПЛ і, пізніше, кваліфікації Ліги Європи. У 2017 році фахівця назвали найкращим тренером року в Прем'єр-лізі.

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