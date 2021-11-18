Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш пояснив, що сказав Кріштіану Роналду після поразки від сербів у кваліфікації до ЧС-2022.

"Коли матч з Сербією закінчився, розчарування було жахливим. Гравці лежали на газоні, решта стояла, опустивши голови.

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Я вийшов на поле, щоб підтримати гравців, і пройшов повз Кріштіану, який казав гравцю збірної Сербії: "Якби мій третій гол не скасували, то ти зараз не сміявся б". Я просто сказав йому заспокоїтись і пішов підтримувати решту гравців. Кріштіану повністю впевнений у мені", – наводить слова Сантуша JN з посиланням на інтерв'ю TVI.

Нагадаємо, поразка від Сербії (1:2) опустила Португалію на друге місце у групі, через що Роналду та Ко мають здобувати путівку на ЧС-2022 у стикових матчах.

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