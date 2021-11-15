Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не стримував емоцій після поразки від Сербії у вирішальному матчі кваліфікації до ЧС-2022

Одразу після поєдинку Фернанду Сантуш підійшов до Роналду на полі, аби подякувати за матч проти Сербії, однак став жертвою гніву зірки.

Португалія – Сербія – 1:2– відео голів та огляд матчу

Кріштіану відмовився тиснути руку наставнику, емоційно щось розповідаючи тому. Пізніше тренер збірної Португалії розкрив деталі їхньої розмови з форвардом: "Він говорив, що у Сербії забив гол на останній хвилині, який не був зарахований. Це нормально, я був розчарований. В кінці гри ніхто не буде пояснювати, що сталося".

Додамо, що збірна Португалії в останньому турі сенсаційно поступилась Сербії (1:2), через що опустилась на друге місце у групі та боротиметься за путівку на Мундіаль через плей-офф.

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