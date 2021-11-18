Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, что сказал Криштиану Роналду после поражения от сербов в квалификации к ЧМ-2022.

"Когда матч с Сербией закончился, разочарование было ужасным. Игроки лежали на газоне, остальные стояли, опустив головы.

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Я вышел на поле, чтобы поддержать игроков, и прошел мимо Криштиану, который говорил игроку сборной Сербии: "Если бы мой третий гол не отменили, то ты бы сейчас не смеялся". Я просто сказал ему успокоиться и пошел поддерживать остальных игроков. Криштиану полностью уверен во мне", – приводит слова Сантуша JN со ссылкой на интервью TVI.

Напомним, поражение от Сербии (1:2) опустило Португалию на второе место в группе, из-за чего Роналду и Ко должны добывать путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах.

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