Сантуш повернув до заявки Португалії двох зірок на вирішальні двобої кваліфікації ЧС-2022
До заявки на останні два поєдинки відбору на Мундіаль потрапили 26 гравців, повідомляє Twitter збірної Португалії. У ній очікувано є капітан Кріштіану Роналду.
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Фернанду Сантуш також викликав двох зірок, які не грали у жовтні. Це Жоау Феліш з Атлетіко й Ренату Санчеш із Лілля. "Ренату має деякі характеристики, яких немає в інших гравців. Він майже унікальний та щось дає команді. Іноді кажуть, що він дикий, але він може багато чого додати у цих двох ігор", – заявив Сантуш.
У листопаді на головну команду Португалії чекають дві зустрічі – проти Ірландії 11-го і Сербії 14-го. За два тури до кінця "селесао" розташувались другими, поступаючись сербам на одне очко.
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