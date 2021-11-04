Тренерський штаб "селесао" на чолі з Фернанду Сантушем визначився зі списком футболістів, яких готовий задіяти у листопаді.

До заявки на останні два поєдинки відбору на Мундіаль потрапили 26 гравців, повідомляє Twitter збірної Португалії. У ній очікувано є капітан Кріштіану Роналду.

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Фернанду Сантуш також викликав двох зірок, які не грали у жовтні. Це Жоау Феліш з Атлетіко й Ренату Санчеш із Лілля. "Ренату має деякі характеристики, яких немає в інших гравців. Він майже унікальний та щось дає команді. Іноді кажуть, що він дикий, але він може багато чого додати у цих двох ігор", – заявив Сантуш.

У листопаді на головну команду Португалії чекають дві зустрічі – проти Ірландії 11-го і Сербії 14-го. За два тури до кінця "селесао" розташувались другими, поступаючись сербам на одне очко.

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