Тренерский штаб "селесао" во главе с Фернанду Сантушем определился со списком футболистов, которых готов задействовать в ноябре.

В заявку на последние два поединка отбора на Мундиаль попали 26 игроков, сообщает Twitter сборной Португалии. В ней ожидаемо есть капитан Криштиану Роналду.

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Фернанду Сантуш также вызвал двух звезд, не игравших в октябре. Это Жоау Фелиш из Атлетико и Рената Санчеш из Лилля. "Рената имеет некоторые характеристики, которых нет у других игроков. Он почти уникален и что-то дает команде. Иногда говорят, что он дикий, но он может многое добавить в этих двух играх", – заявил Сантуш.

В ноябре главную команду Португалии ждут две встречи – против Ирландии 11-го и Сербии 14-го. За два тура до конца "селесао" расположились вторыми, уступая сербам на одно очко.