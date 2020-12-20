Пеле красиво привітав Мессі з повторенням легендарного рекорду
Бразильська легенда Пеле вміє підбирати гарні слова для привітання – Ліонель Мессі не став винятком.
"Коли серце твоє переповнює любов, складно змінити свій шлях. Як і ти, я знаю, як це любити одну футболку, яку носиш щодня. Як і ти, я знаю, що немає кращого місця, ніж те, де ти почуваєшся вдома.
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Вітаю тебе з історичним досягненням, Ліонелю. Але перш за все – вітаю тебе з прекрасною кар'єрою в Барселоні. На жаль, такі історії, як у нас з тобою, історії довгої любові до одного і того ж клубу, будуть зустрічатися все рідше і рідше.
Я захоплююся тобою, Ліонелю Мессі", – красиво написав Пеле у своєму Instagram.
У матчі з Валенсією (2:2) зірковий аргентинець оформив 643 гол за Барселону, що стало повторенням рекорду Пеле – бразилець забив стільки ж за Сантос.
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