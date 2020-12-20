"Коли серце твоє переповнює любов, складно змінити свій шлях. Як і ти, я знаю, як це любити одну футболку, яку носиш щодня. Як і ти, я знаю, що немає кращого місця, ніж те, де ти почуваєшся вдома.

Мессі відклав рішення про своє майбутнє – вибори нового президента Барселони стануть ключовими

Вітаю тебе з історичним досягненням, Ліонелю. Але перш за все – вітаю тебе з прекрасною кар'єрою в Барселоні. На жаль, такі історії, як у нас з тобою, історії довгої любові до одного і того ж клубу, будуть зустрічатися все рідше і рідше.

Я захоплююся тобою, Ліонелю Мессі", – красиво написав Пеле у своєму Instagram.

У матчі з Валенсією (2:2) зірковий аргентинець оформив 643 гол за Барселону, що стало повторенням рекорду Пеле – бразилець забив стільки ж за Сантос.

Барселона – Валенсія: Мессі у суперклубі Пеле, божевілля гранда, акценти з Динамо, комедія судді та росіянина