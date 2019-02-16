Санін пояснив трансферну філософію Маріуполя

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін розповів про розвиток та трансферну політику приазовського клубу.

"Зараз ми робимо великий акцент на розвитку наших хлопців, щоб отримувати підсилення не зі сторони. Тема з легіонерами хороша для тих клубів, які хочуть вирішити задачу саме зараз. Але це дуже дорогий шлях і неефективний фінансово.

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Ми граємо трохи по-іншому, довше. Робота нашої академії повністю перебудована. Зараз у нас займаються 258 дітей. Хочемо зробити так, щоб команда щороку отримувала не менше трьох вихованців. Це і є наша філософія.

Не побоюся сказати, що Маріуполь – маленький клуб зі скромними фінансовими можливостями. Ми не може дозволити собі багатомільйонні витрати на зіркових гравців, та й не треба цього робити. Ми можемо знаходити таланти, яких багато в нашому регіоні. Наш край багатий на таланти, одна Волноваха чого варта! Подивіться, скільки в Шахтарі грало футболістів з цього містечка", – сказав Санін в ефірі каналу Футбол 1.

Після 18-ти турів УПЛ Маріуполь перебуває на 7-й сходинці турнірної таблиці.

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