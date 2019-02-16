Санин объяснил трансферную философию Мариуполя

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин рассказал о развитии и трансферной политике приазовского клуба.

"Сейчас мы делаем большой акцент на развитии наших ребят, чтобы получать усиления не со стороны. Тема с легионерами хороша для тех клубов, которые хотят решить задачу именно сейчас. Но это очень дорогой путь и неэффективный финансово.

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Мы играем немного по-другому, дольше. Работа нашей академии полностью перестроена. Сейчас у нас занимаются 258 детей. Хотим сделать так, чтобы команда ежегодно получала не менее трех воспитанников. Это и есть наша философия.

Не побоюсь сказать, что Мариуполь – маленький клуб со скромными финансовыми возможностями. Мы не может позволить себе многомиллионные затраты на звездных игроков, и не надо этого делать. Мы можем находить таланты, которых много в нашем регионе. Наш край богат талантами, одна Волноваха чего стоит! Посмотрите, сколько в Шахтере играло футболистов из этого городка", – сказал Санин в эфире канала Футбол 1.

После 18-ти туров УПЛ Мариуполь находится на 7-й строчке турнирной таблицы.

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