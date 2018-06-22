Санин объяснил, почему Мариуполь будет играть матчи еврокубков в Одессе

Вице-президент Мариуполя Андрей Санин рассказал, почему команда будет играть матчи Лиги Европы не на домашнем стадионе.

"Хочу выступить с официальной позицией по поводу стадиона, где наш клуб планирует играть домашние игры Лиги Европы сезона 2018/2019 – мы вынуждены планировать, что это будет одесский стадион Черноморец.

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И причина этого выбора до банальности проста и до слез обидна – в Мариуполе закрыт международный аэропорт, а от ближайшего международного аэропорта из Запорожья трансфер футбольного шаттла в Мариуполь занимает 4 часа 45 минут, это зафиксировано инспекцией UEFA.

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Вот это и есть основная причина отказа, которую нам неформально сообщили, и на которую мы при всем нашем желании повлиять не можем никак", – написал Санин на своей странице в Фейсбук.