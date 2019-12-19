Сане вирішив перейти в Баварію – чемпіон Бундесліги роздумує над січневим трансфером

Вінгер Манчестер Сіті та збірної Німеччини Лерой Сане хоче продовжити кар'єру на батьківщині.

Лерой Сане прийняв рішення перейти в Баварію. 23-річний вінгер хоче завершити трансфер у Мюнхен вже в січні, інформує Bild.

Баварія також зацікавлена в придбанні зірки, але прагне зважити ситуацію. Керівництво "рекордмайстера" не впевнено в доцільності зимового трансферу, адже Сане повернеться на поле після травми не раніше лютого, хоча й розпочав тренувальний процес.

Також мюнхенських босів цікавить питання, коли Лерой обійдеться їм дешевше: в січні травмованим, чи влітку здоровим. Баварія серйозно розраховує, що зможе збити ціну до 100 млн євро і навіть нижче.

Нагадаємо, що минулого літа Сане майже перейшов з Манчестер Сіті в Баварію, але в останній момент трансфер зірвався через травму футболіста. Тоді ціна питання була в межах 150 мільйонів.

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