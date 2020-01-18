Сане розірвав контракт з агентством Бекхема

Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане припинив співпрацю з агентством DB Ventures Limited, яке належить Девіду Бекхему.

24-річний гравець розірвав контракт з конторою Бекхема всього через 6 місяців після початку співпраці, інформує Sport1.de. Відтепер справами гравця Манчестер Сіті займатиметься агентство LIAN Sports, яким керує відомий агент Фалі Рамадані.

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Німецьке видання припускає, що такі зміни зумовлені бажанням гравця пришвидшити свій перехід у мюнхенську Баварію. Ймовірно, саме затримка у переговорах з німецьким грандом посприяла розриву контракту зіркового гравця з агентством Бекхема.

Нагадаємо, інформація про можливий перехід Сане у Баварію з'явилася у минулому році. Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич нещодавно підтвердив інтерес клубу до Сане, але заявив, що трансфер відбудеться не раніше наступного літа.

Зазначимо, що Сане продовжує відновлюватися після важкої травми, якої він зазнав ще у серпні минулого року. Очікується, що німецький хавбек повернеться до загальної групи "містян" на початку лютого.

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