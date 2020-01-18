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Сане разорвал контракт с агентством Бекхэма

18 января 15:49 205 Читати українською
Сане разорвал контракт с агентством Бекхэма
Лерой Сане / ВВС

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане прекратил сотрудничество с агентством DB Ventures Limited, которое принадлежит Дэвиду Бекхэму.

24-летний игрок расторг контракт с конторой Бекхэма всего через 6 месяцев после начала сотрудничества, информирует Sport1.de. Отныне делами игрока Манчестер Сити будет заниматься агентство LIAN Sports, которым руководит известный агент Фали Рамадани.

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Немецкое издание предполагает, что такие изменения обусловлены желанием игрока ускорить свой переход в мюнхенскую Баварию. Вероятно, именно задержка в переговорах с немецким грандом оказала содействие на разрыв контракта звездного игрока с агентством Бекхэма.

Напомним, информация о возможном переходе Сане в Баварию появилась в прошлом году. Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич недавно подтвердил интерес клуба к Сане, но заявил, что трансфер состоится не раньше следующего лета.

Отметим, что Сане продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, которую он получил еще в августе прошлого года. Ожидается, что немецкий хавбек вернется в общую группу "горожан" в начале февраля.

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