Кадры встречи между Анкарагюджю и Ризеспором облетели весь мир. После финального свистка Фарук Коджа, президент клуба из Анкары, и несколько его приспешников избили судью. Из-за громкого скандала турецкая футбольная федерация решила приостановить все матчи в чемпионате.

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Как сообщает GOAL Türkiye, президент ТФФ Мехмет Бююкекши объявил, что игры, которые должны были состояться в эти выходные в Суперлиге, пройдут 10 января. Со следующей недели встречи будут проходить в своем обычном расписании.

Напомним, что всех нападавших на арбитра арестовала полиция и сейчас они находятся под стражей.

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