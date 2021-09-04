Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт не зможе розраховувати на допомогу Джейдона Санчо у поєдинках кваліфікації на Мундіаль проти Андорри й Польщі.

21-річний вінгер покинув табір головної команди Англії через пошкодження, отримане ще перед поєдинком проти Угорщини (4:0), інформує прес-служба "Трьох левів".

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Відповідно, Санчо не буде помічником для Саутейта у найближчих матчах проти Андорри і Польщі, які відбудуться 5 і 8 вересня. Джейдон, до слова, вже повернувся у Манчестер Юнайтед, де продовжить відновлення. Очікується, що вінгер знову має бути в строю до зустрічі 4-го туру АПЛ з Ньюкаслом.

Нагадаємо, Джейдон Санчо лише цього літа перебрався в МЮ із Борусії Дортмунд. У поточному сезоні англійської першості він провів 3 матчі, не записавши до свого активу результативних дій.

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