Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не сможет рассчитывать на помощь Джейдона Санчо в поединках квалификации на Мундиаль против Андорры и Польши.

21-летний вингер покинул лагерь главной команды Англии из-за повреждения, полученного еще перед поединком против Венгрии (4:0), сообщает пресс-служба "Трех львов".

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Соответственно, Санчо не будет помощником для Саутейта в ближайших матчах против Андорры и Польши, которые состоятся 5 и 8 сентября. Джейдон, к слову, уже вернулся в Манчестер Юнайтед, где продолжит восстановление. Ожидается, что вингер вернеться в строй к встрече 4-го тура АПЛ с Ньюкаслом.

Напомним, Джейдон Санчо только этим летом перебрался в МЮ из Боруссии Дортмунд. В текущем сезоне английского первенства он провел 3 матча, не записав в свой актив результативных действий.

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