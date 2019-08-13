Санчес влаштував сутичку з юним форвардом Манчестер Юнайтед на тренуванні

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Динамо – Брюгге: 3-й гол у вирішальному матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – киянам потрібно забити ще
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Динамо – Брюгге: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 20:20 19287
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