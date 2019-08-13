Санчес влаштував сутичку з юним форвардом Манчестер Юнайтед на тренуванні

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес продовжує набирати форму після травми.

Під час тренування чилієць зіткнувся з молодим нападником Мейсоном Грінвудом, повідомляє The Sun.

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Видання стверджує, що Алесіс був дуже розлюченим такою поведінкою 17-річного англійця і влаштував невеличку сутичку.

Причиною такої поведінки Санчеса могла стати травма підколінного сухожилля, яку він отримав під час Копа Амеріка, і не зміг повноцінно підготуватися до початку нового сезону.

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