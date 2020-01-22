toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Сан-Паулу нашел доказательства неправомерности иска Динамо в ФИФА из-за выплат за трансфер Че Че

19:36 108 Читати українською
Сан-Паулу нашел доказательства неправомерности иска Динамо в ФИФА из-за выплат за трансфер Че Че
Че Че / Globoesporte

Сан-Паулу имеет определенную договоренность с киевским Динамо насчет выплаты за трансфер экс-игрока "бело-синих" Че Че.

Сан-Паулу располагает электронной перепиской, которая опровергает обвинения Динамо о просрочке выплат за трансфер Че-Че, сообщает ESPN.

Динамо подало иск в ФИФА на Сан-Паулу – бразильский клуб не рассчитался за трансфер Че Че

По информации источника, в электронной переписке указано, что бразильский клуб сразу выплачивает 3,5млн евро, остальную сумму выплачивает тремя частями по 500 тысяч, на что Динамо ответило согласием.

По версии Сан-Паулу, после выплаты второго транша клуб получил новое письмо от Динамо, в котором киевский клуб выдвинул обвинения о задержке оплаты трансфера и подачи иска в ФИФА. Киевляне требуют не только остаток суммы, но и проценты за задержку выплаты.

К слову, Сан Паулу испытывает серьезные финансовые проблемы – прошлый год клуб завершил с дефицитом бюджета 38,6 млн евро.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?

blog_ava
Агент Матвиенко: Арсенал хочет осуществить переход до 1 февраля
14:34
666
Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Данило Дас Невес Че Че Данило Дас Невес Че Че Мир Сан-Паулу Сан-Паулу
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
6
мин
Ювентус
21:45
Рома
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук