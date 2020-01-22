Сан-Паулу нашел доказательства неправомерности иска Динамо в ФИФА из-за выплат за трансфер Че Че

Сан-Паулу имеет определенную договоренность с киевским Динамо насчет выплаты за трансфер экс-игрока "бело-синих" Че Че.

Сан-Паулу располагает электронной перепиской, которая опровергает обвинения Динамо о просрочке выплат за трансфер Че-Че, сообщает ESPN.

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По информации источника, в электронной переписке указано, что бразильский клуб сразу выплачивает 3,5млн евро, остальную сумму выплачивает тремя частями по 500 тысяч, на что Динамо ответило согласием.

По версии Сан-Паулу, после выплаты второго транша клуб получил новое письмо от Динамо, в котором киевский клуб выдвинул обвинения о задержке оплаты трансфера и подачи иска в ФИФА. Киевляне требуют не только остаток суммы, но и проценты за задержку выплаты.

К слову, Сан Паулу испытывает серьезные финансовые проблемы – прошлый год клуб завершил с дефицитом бюджета 38,6 млн евро.

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