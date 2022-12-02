З того часу, як Opta веде подібну статистику (з ЧС-1966), на Мундіалях було лише два випадки, коли команда програвала матч, незважаючи на тотальне володіння м'ячем із використанням понад 700 передач. Обидва випадки трапилися на ЧС-2022 у Катарі за участю збірної Японії, яка здолала як Німеччину, так і сьогодні Іспанію.

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Цього разу за японську команду знову забивали легіонери, які виступають у німецькій Бундеслізі – Ріцу Доан із Фрайбурга та Ао Танака із дюссельдорфської Фортуни.

Також форвард "Фурії Рохи" Альваро Мората, який відзначився в цій зустрічі, повторив давнє досягнення Тельмо Сарри, датоване ЧС-1950. Нападник Атлетіко став другим гравцем іспанської збірної, який зумів забити у своїх перших трьох матчах за Іспанію на Мундіалі.