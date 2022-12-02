С тех пор, как Opta ведёт подобную статистику (с ЧМ-1966), на Мундиалях было только два случая, когда команда проигрывала матч, несмотря на тотальное владение мячом с использованием более 700 передач. Оба случая произошли на ЧМ-2022 в Катаре с участием сборной Японии, которая одолела как Германию, так и сегодня Испанию.

ЧМ-2022: Испания сенсационно влетела Японии с чудо-ассистом звездочки Де Дзерби – от стыда спасла лишь драма Германии

В этот раз за японскую команду вновь забивали легионеры, которые выступают в немецкой Бундеслиге – Рицу Доан из Фрайбурга и Ао Танака из дюссельдорфской Фортуны.

Также отличившийся в этой встрече форвард "Фурии Рохи" Альваро Мората повторил давнее достижение Тельмо Сарры, датированное ЧМ-1950. Нападающий Атлетико стал вторым игроком испанской сборной, который сумел забить в своих первых трёх матчах за Испанию на Мундиале.