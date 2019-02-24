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Сампдорія вдома обіграла Кальярі: 25 тур Серії А, матчі неділі

15:28 32 Читать на русском
Сампдорія вдома обіграла Кальярі: 25 тур Серії А, матчі неділі
Сампдорія – Кальярі – 1:0 / Твіттер ФК Сампдорія

Сампдорія перемогла Кальярі в матчі 25 туру Серії А завдяки черговому голу Фабіо Квальярелли. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 25 тур

Сампдорія – Кальярі – 1:0

Гол: Квальярелла, 65, (пен)

Болонья – Ювентус – початок матчу о 16:00

К'єво – Дженоа – початок матчу о 16:00

Сассуоло – СПАЛ – початок матчу о 16:00

Парма – Наполі – початок матчу о 19:00

Фіорентина – Інтер – початок матчу о 21:30

Сампдорія в непростому матчі обіграла Кальярі. Перший тайм команди провели досить понуро, а от в другому таймі генуезці трохи більше створили моментів і використали один з них. Лука Пеллегріні в штрафному притримав суперника, а Квальярелла реалізував пенальті. Цей гол так і залишився єдиним у цьому матчі.

Завдяки цій перемозі Сампдорія набрала 36 пунктів та піднялась на 9 місце, Кальярі з 24 очками залишився на 14 позиції.

Італія25 турРенато Далль’Ара (Болонья)

Болонья - Ювентус: Неділя 24 лютого 2019

Болонья
до матчу
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хв
Ювентус
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