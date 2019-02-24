Сампдория дома обыграла Кальяри: 25 тур Серии А, матчи воскресенья

Сампдория победила Кальяри в матче 25 тура Серии А благодаря очередному голу Фабио Квальяреллы. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2018/19, 25 тур
Сампдория – Кальяри – 1:0
Гол: Квальярелла, 65, (пен)
Болонья – Ювентус – начало матча в 16:00
Кьево – Дженоа – начало матча в 16:00
Сассуоло – СПАЛ – начало матча в 16:00
Парма – Наполи – начало матча в 19:00
Фиорентина – Интер – начало матча в 21:30
Сампдория в непростом матче обыграла Кальяри. Первый тайм команды провели довольно уныло, а вот во втором тайме генуэзцы чуть больше создали моментов и использовали один из них. Лука Пеллегрини в штрафной придержал соперника, а Квальярелла реализовал пенальти. Этот гол так и остался единственным в этом матче.
Благодаря этой победе Сампдория набрала 36 пунктов и поднялась на 9 место, Кальяри с 24 очками остался на 14 позиции.