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Сампдорія орендувала в Роми Дефреля

12:45 48 Читать на русском
Сампдорія орендувала в Роми Дефреля
Грегуар Дефрель / фото ФК Сампдорія

Французький нападник Роми Грегуар Дефрель наступний сезон розпочне в Сампдорії.

Нападник Роми Грегуар Дефрель продовжить кар'єру в Сампдорії, повідомляє офіційний сайт генуезького клубу. Три дні тому 27-річний футболіст пройшов медогляд, а тепер узгодив контракт з новим клубом. Після закінчення сезону в Сампдорії буде право викупити нападника за 19 мільйонів євро.

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Француз перебрався в Рому минулого літа із Сассуоло, але не зміг закріпитися в складі команди.

У Серії А у складі римлян він провів 15 матчів і забив 1 м'яч.

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Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Грегуар Дефрель Грегуар Дефрель Рома Рома Сампдорія Сампдорія
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