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Сампдория арендовала у Ромы Дефреля

12:45 14 Читати українською
Сампдория арендовала у Ромы Дефреля
Грегуар Дефрель / фото: ФК Сампдория

Французский нападающий Ромы Грегуар Дефрель следующий сезон начнет в Сампдории.

Нападающий Ромы Грегуар Дефрель продолжит карьеру в Сампдории, сообщает официальный сайт генуэзского клуба. Три дня назад 27-летний футболист прошел медосмотр, а теперь согласовал контракт с новым клубом. По окончании сезона у Сампдории будет право выкупить нападающего за 19 миллионов евро.

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Француз перебрался в Рому прошлым летом из Сассуоло, но не смог закрепиться в составе команды.

В Серии А в составе римлян он провел 15 матчей и забил 1 мяч.

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