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Самбрано, який належить Динамо, дебютував за Базель

15 грудня 23:58 708 Читать на русском
Самбрано, який належить Динамо, дебютував за Базель
Карлос Самбрано / Фото ФК Базель

Захисник Базеля Карлос Самбрано дебютував за швейцарський клуб.

Базель на виїзді грав проти Сйона у 18 турі чемпіонату Швейцарії. У складі гостей на 90-ій хвилині на поле вийшов захисник Карлос Самбрано. Це перша поява на полі перуанця у складі Базеля.

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Нагадаємо, Карлос Самбрано належить київському Динамо, але виступає за швейцарський базель на правах оренди з літа поточного року.

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Нагадаємо, перуанець перейшов в Динамо у статусі вільного агента на початку 2018 року. Самбрано не провів за першу команду Динамо жодного матчу, граючи лише за дубль.

Теги
Світ Динамо Динамо Базель Базель Карлос Самбрано Карлос Самбрано
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