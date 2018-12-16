Самбрано, який належить Динамо, дебютував за Базель

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Клубний чемпіонат світу: Касіма здолала Гвадалахару й зіграє з Реалом у півфіналі, Аль-Айн потрапив на Рівер ПлейтСвіт — 15 груд 316
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