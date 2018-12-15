Пантіч може перейти з Динамо в чемпіонат Білорусі

Захисник Динамо Александар Пантіч близький до зміни клубу.

Мінське Динамо зацікавлене в підписанні сербського захисника Александара Пантіча, повідомляє MozzartSport.

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Варто відзначити, що за весь час у київському Динамо Пантіч провів близько 20-ти матчів, а на сезон УПЛ 2018/19 столичний клуб навіть не заявив захисника.

Про деталі можливого трансферу серба в чемпіонат Білорусі поки невідомо.

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