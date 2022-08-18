Нападника СК Дніпро-1 Артема Довбика чекають не лише в італійській Серії А.

Пропозицію за 25-річного форварда робила Салернітана і німецький Аугсбург, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Італійці були готові заплатити 8,5 млн євро, але спочатку Довбик повинен відіграти один сезон в оренді. Аугсбург давав близько 7 млн євро. СК Дніпро-1 чекає і поки не давав відповідь на ці пропозиції. Половина прав на Артема досі належить данському Мітьюлланду, тому дніпряни отримають від потенційного трансферу лише 50% суми.

Нагадаємо, Довбик став найкращим бомбардиром минулого скороченого сезону УПЛ – 14 голів і 5 асистів у 18 матчах.

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