Півзахисник Динамо Віктор Циганков все ще може принести "біло-синім" бодай якісь гроші за свій трансфер.

Віктор Циганков може перейти у Жирону вже найближчими днями, повідомляє L'ESPORTIU.

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Каталонці, які за повідомленням ЗМІ, у суботу підписали з лідером Динамо контракт терміном на чотири роки, не хочуть чекати до літа, коли футболіст стане вільним агентом. Клуб веде переговори про негайний перехід і готовий запропонувати киянам фінансову компенсацію. Сума пропозицїі наразі не відома.

За інформацією "ТаТоТаке", Жирона запропонувала Динамо 4 млн євро відразу, і ще 1 млн євро – у форматі бонусів. Крім того, за такої угоди київський клуб отримав би право на відсоток від подальшого продажу українця.

Нагадаємо, Циганков виступає за першу команду Динамо з 2016 року (236 матчів, 94 голи, 64 асисти). Ігор Суркіс неодноразово намагався переконати Віктора підписати новий контракт з клубом, але всі його спроби зазнавали невдач.

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