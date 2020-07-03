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Динамо – Шахтар: Миколенко повернувся до загальної групи – в лазареті залишився лідер киян

3 липня 08:50 - Читать на русском
Динамо – Шахтар: Миколенко повернувся до загальної групи – в лазареті залишився лідер киян
Віталій Миколенко / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко має можливість зіграти в останньому Класичному в поточному сезоні.

 

Віталій Миколенко повернувся до загальної групи та вже брав участь у вправах з м'ячем із партнерами по команді, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Зазначається, що індивідуально поки працює лише Денис Попов, який обмежився біговою роботою.

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться 4 липня, початок о 19:30. Після нього на Динамо чекає виїзд до Харкова, де відбудеться фінал Кубка України проти Ворскли.

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