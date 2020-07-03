Саленко: Шахтер заслужил чемпионский коридор от Динамо

Экс-форвард Динамо Олег Саленко поделился мыслями относительно противостояния "бело-синих" и "оранжево-черных" в Классическом.

"Шахтер заслужил чемпионский коридор от Динамо. Шахтер – чемпион, что тут говорить? В этом году Динамо борется за второе место, что неприятно.

Динамо – Шахтер: Миколенко вернулся в общую группу – в лазарете остался лидер киевлян

Если проигрывают Шахтеру, а Заря выигрывает, то это еще больше обострит ситуацию. Поэтому все силы нужно положить, чтобы выиграть в этом матче. У Динамо для этого была неделя подготовки.

Сюрпризы от судей? VAR уже ничем меня не удивит. Все может быть. Арбитрам нужно осознать, что эта технология используется в крайних случаях. У нас VAR пока правильно использовать не научились", – сказал Саленко в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, матч 29-го тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится 4 июля на столичном НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?