Саленко розповів, що потрібно Динамо для перемоги над Шахтарем

Екс-форвард Динамо Олег Саленко поділився очікуваннями від матчу киян з Шахтарем.

"Динамо нічого втрачати, грати від захисту не можна – потрібно атакувати, йти вперед. Цікаво, що запропонує столична команда "гірникам" в атаці. Шанси команд на перемогу рівні. Думаю, що кияни переможуть. Їм потрібно більше спортивної злості, щоб перемогти в цьому матчі. Тим більше, перед своїми вболівальниками. Але все повинно бути в рамках розумного – вилучення на рівному місці нам зовсім не потрібні.

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Козир киян в цьому протистоянні – гра на контратаках. Очікую, що Динамо володітиме ініціативою з перших хвилин, а після активного початку відійде назад і ловитиме суперника на контрвипадах.

Для Шахтаря – це також принциповий матч і "гірники" теж будуть прагнути знову переграти Динамо – побіжать вперед, будуть з'являтися вільні зони і цим можна буде скористатися. У Шахтаря є проблеми у захисті – під час швидких контратак захисники часто не встигають перебудуватися", – передає слова Саленка 1927.

Матч чемпіонату України між Динамо та Шахтарем зіграють у сьогодні, 24 квітня, на головній арені України.

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