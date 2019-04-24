toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Саленко розповів, що потрібно Динамо для перемоги над Шахтарем

12:52 343 Читать на русском
Саленко розповів, що потрібно Динамо для перемоги над Шахтарем
Олег Саленко / фото із соцмереж

Екс-форвард Динамо Олег Саленко поділився очікуваннями від матчу киян з Шахтарем.

 

"Динамо нічого втрачати, грати від захисту не можна – потрібно атакувати, йти вперед. Цікаво, що запропонує столична команда "гірникам" в атаці. Шанси команд на перемогу рівні. Думаю, що кияни переможуть. Їм потрібно більше спортивної злості, щоб перемогти в цьому матчі. Тим більше, перед своїми вболівальниками. Але все повинно бути в рамках розумного – вилучення на рівному місці нам зовсім не потрібні.

Динамо – Шахтар: де дивитись матч УПЛ

Козир киян в цьому протистоянні – гра на контратаках. Очікую, що Динамо володітиме ініціативою з перших хвилин, а після активного початку відійде назад і ловитиме суперника на контрвипадах.

Для Шахтаря – це також принциповий матч і "гірники" теж будуть прагнути знову переграти Динамо – побіжать вперед, будуть з'являтися вільні зони і цим можна буде скористатися. У Шахтаря є проблеми у захисті – під час швидких контратак захисники часто не встигають перебудуватися", – передає слова Саленка 1927.

Матч чемпіонату України між Динамо та Шахтарем зіграють у сьогодні, 24 квітня, на головній арені України.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Олег Саленко Динамо - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
30
хв
Динамо
18:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук