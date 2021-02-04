Саленко пояснив, чому Мілевський уникне повторення історії Селезньова в Колосі
Колишній нападник Динамо Олег Саленко прокоментував майбутню кар'єру Артема Мілевського у складі Миная.
"Чи повторить Мілевський історію Селезньова у Минаї? Точно не повторить, бо Мілевський чітко розуміє, що його кар'єра на заході.
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Минай – відмінний шанс проявити себе, пограти на рівні УПЛ, бути на виду. Артем Мілевський – нормальна людина, і Минай не пошкодує, що підписав його", – поділився Саленко в інтерв'ю Footboom.
Зазначимо, що Мілевський приєднався до Миная на правах вільного агента в зимове трансферне вікно. Додамо, що Селезньов був вигнаний з тренувального збору Колоса. Раптовий відхід гравця пов'язують із черговим порушенням режиму – Євген нібито з'явився на матч у стані алкогольного сп'яніння.
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