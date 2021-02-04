"Повторит ли Милевский историю Селезнева в Минае? Точно не повторит, потому что Милевский четко понимает, что его карьера на западе.

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Минай – отличный шанс проявить себя, поиграть на уровне УПЛ, быть на виду. Артем Милевский – нормальный человек, и Минай не пожалеет, что подписал его", – поделился Саленко в интервью Footboom.

Отметим, что Милевский присоединился к Минаю на правах свободного агента в зимнее трансферное окно. Добавим, что Селезнев был изгнан из тренировочного сбора Колоса. Внезапный уход игрока связывают с очередным нарушением режима – Евгений якобы появился на матч в состоянии алкогольного опьянения.

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