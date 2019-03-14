Саленко: У матчі з Челсі Гармаш знову виконає роль напівнападника

Колишній форвард Динамо Олег Саленко поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі.

"Нам залишається тільки сподіватися, що Челсі приїде до Києва в розслабленому стані і вийде на поле НСК Олімпійський не основним складом. Динамівцям треба почати впевнено, без страху. З огляду на те, що напад у господарів поля фактично буде відсутній, необхідно якомога довше тримати м'яч в центрі. Челсі тоді напевно сяде ближче до своїх воріт. Потрібно змусити гостей довше бігати без м'яча.

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Роль напівнападника знову, як і в матчі з Арсеналом-Київ, виконає Гармаш. Важливо, щоб він штовхався біля чужих володінь, штрафні заробляв, щоб не Денис правила порушував, а проти нього порушували правила. Це важливо. У Гармаша, вважаю, буде відмінний шанс показати себе.

Також хочеться, щоб Динамо не втрачало голову, оскільки попадеться на контратаці. Футболісти Челсі знають, що запас у них є, а значить, будуть більш холоднокровними. Як вболівальнику, хотілося б побачити на табло рахунок 3:0 на користь Динамо, але як професіонал очікую нічиєї", – цитує Саленка Команда 1.

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