Саленко: В матче с Челси Гармаш снова исполнит роль полунападающего

Бывший форвард Динамо Олег Саленко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси.

"Нам остается только надеяться, что Челси приедет в Киев в расслабленном состоянии и выйдет на поле НСК Олимпийский не основным составом. Динамовцам нужно начать уверенно, без боязни. Учитывая, что нападение у хозяев поля фактически будет отсутствовать, необходимо подольше держать мяч в центре. Челси тогда наверняка сядет ближе к своим воротам. Нужно заставить гостей подольше бегать без мяча.

Динамо – Челси: анонс ответного матча 1/8 Лиги Европы

Роль полунападающего снова, как и в матче с Арсеналом-Киев, исполнит Гармаш. Важно, чтобы он толкался у чужих владений, штрафные зарабатывал, чтобы не Денис правила нарушал, а против него фолили. Это важно. У Гармаша, считаю, будет отличный шанс показать себя.

Также хочется, чтобы Динамо не теряло голову, поскольку попадется на контратаку. Футболисты Челси знают, что запас у них есть, а значит, будут более хладнокровными. Как болельщику, хотелось бы увидеть на табло счет 3:0 в пользу Динамо, но как профессионал ожидаю ничьи", – цитирует Саленко Команда 1.

Динамо – Челси: где смотреть матч Лиги Европы