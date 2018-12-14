Саленко – про поразку Динамо від Яблонця: Добре, що суддя допоміг нам, не поставивши пенальті

Колишній нападник Динамо Олег Саленко поділився враженнями після поразки киян в останньому матчі групового етапу Ліги Європи проти Яблонця.

"У першому таймі кияни не доклали жодних зусиль для перемоги, грали блякло, майже не рухалися, не було пропозицій на відкривання. Добре й те, що суддя допоміг нам, не поставивши пенальті.

Другий тайм Динамо провело трохи краще, команди обмінювалися атаками, але якихось особливо нових тенденцій ми не побачили. Були напівмоменти з обох боків, але нагнітання обстановки, чесно кажучи, не побачив.

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У лінії атаки все ще спостерігається дефіцит корисних дій. Бєсєдін другу гру після травми нічим себе не проявив. Видно, не набрав ще потрібних кондицій. Відтягується, намагається зачепитися за м'яч, а вперед не біжить, що найголовніше для нападника.

Яблонець показав себе організованою командою. Вміє тримати м'яч, застосовує пресинг. Чехи виглядали свіжішими, ніж господарі, були швидшими в прийнятті рішень. Але вдома такі команди, як Яблонець потрібно перемагати за рахунок класу та майстерності.

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Могли закінчити рік, що минає, з позитивом, а йдуть у відпустку з негативом, поставивши під сумнів все хороше, що було здобуто в цьому сезоні. На жаль, Динамо не вистачає стабільності", – цитує Саленка UA-Футбол.