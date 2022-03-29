Відбулися матчі-відповіді фінального етапу відбору на чемпіонат світу в Африканській кваліфікації. Рахунки і огляд поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".

Відбір на ЧС-2022, фінальний етап, матчі-відповіді

Сенегал – Єгипет – 1:0, пен. 3:1 (перший матч – 0:1)

Гол: Діа, 4

Нігерія – Гана – 1:1 (перший матч – 0:0)

Голи: Троост-Еконг, 22 (пен) – Партей, 10

Алжир – Камерун – початок о 22:30 (перший матч – 1:0)

Марокко – ДР Конго – початок о 22:30 (перший матч – 1:1)

Туніс – Малі – початок о 22:30 (перший матч – 1:0)

Кілька днів тому Єгипет завдяки автоголу виграв перший раунд протистояння з Сенегалом, тому "фараонам" достатньо було не програти Садьйо Мане і Ко. Але перший вже момент господарів завершився голом. Булай Діа з меж воротарського відкрив рахунок після розіграшу штрафного і відскоку м'яча від суперника. 1:0 на 4-й хвилині – дуже швидко рахунок за сумою двох матчів зрівнявся. Але цей гол став останнім в основний час – гра перейшла в екстра-тайм.

Додаткові 30 хвилин теж пройшли без голів. Як і у фіналі КАН, переможця визначала серія пенальті. Щоправда, тепер опонентом Едуара Менді був Ель-Шенаві. І вже перший удар Сенегал не забив – Кулібалі влучив у поперечину. Салах пішов бити першим за Єгипет і пробив вище! Зробили свою справу лазери від фанатів Сенегалу.

Ель-Шенаві потягнув удар Сісса, а Зізо пробив повз ворота. 0:0 після чотирьох ударів. Лише зі своєї третьої спроби обидві команди забили. Четвертий удар господарі реалізували, а Менді видав перший сейв! Парирував кіпер Челсі удар Мохамеда Мостафи. П'ятий удар пішов бити Садьйо Мане, який і вивів Сенегал на чемпіонат світу! Вдруге за два місяці "фараони" програли серію 11-метрових.

Гана в першому поєдинку "возила" Нігерію, але забити так і не змогла, вдовольнившись нульовою нічиєю. Цей поєдинок теж потішив швидким голом. Томас Партей потужним дальнім ударом прошив голкіпера, який відверто помилився, пропустивши м'яч, що летів просто в нього.

"Суперорли" відігралися на екваторі тайму. Троост-Еконг реалізував пенальті, який арбітр призначив лише після перегляду відеоповтору. Ще до перерви Осімхен вивів Нігерію вперед, але VAR скасував гол через офсайд.

По перерві команди більше не забивали. 1:1 – Гана їде на чемпіонат світу завдяки правилу виїзного гола, яке в Африці продовжує діяти. Нігерія пропустить Мундіаль вперше з 2006-го.