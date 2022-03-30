Вихід збірної Сенегалу на ЧС-2022 спричинив справжнє божевілля серед фанатів збірної – деякі з них повибігали на поле, аби відсвяткувати.

Фанати збірної Нігерії влаштували хаос після невиходу на ЧС-2022 – довелось застосувати сльозогінний газ

Звичайно, дісталось і головній зірці збірної Єгипту Мохамеду Салаху – вболівальники намагались вивести з себе найіменитішого гравця суперників. Форварда супроводжували одразу п'ятеро охоронців. Особливо небезпечно було біля входу в підтрибунне приміщення – у Салаха полетіли різні напої та, звичайно ж, образи.

Нагадаємо, Сенегал вирвав путівку на ЧС-2022, вигравши у серії пенальті. Салах не реалізував свій 11-метровий, чому посприяли вболівальники, які світили лазером йому в очі під час виконанння.

Камерун, Сенегал, Марокко, Туніс і Гана вийшли на ЧС-2022 – Мане знову обіграв Салаха, Нігерія пропустить турнір