Салах в компанії "Матері драконів" та "Фредді Мерк'юрі" – форвард Ліверпуля проміняв зелений газон на червоний килим

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах змінив червону форму на класичний костюм і "продефілював" червоною доріжкою в Нью-Йорку.

Мохамед Салах засвітився на світському заході культового видання Time. За версією журналу єгиптянин потрапив у топ-100 найвпливовіших людей планети.

Агент Салаха прокоментував чутки щодо бажання єгиптянина покинути Ліверпуль

Мо прилетів у Нью-Йорк, де відбувався захід, одягнувши чорний костюм та метелик, 26-річний лідер Ліверпуля органічно вписався у "тусовку" світових селебретіс.

З 2004-го Time щорічно публікує публікує список сотні найвпливовіших людей світу. Окрім Салаха, спортивну еліту в рейтингу представляли: баскетболіст Леброн Джеймс, тенісистка Наомі Осака, футболістка Алекс Морган, гольфіст Тайгер Вудс і легкоатлетка Каспер Семеня.

Мохамед з Емілією Кларк, головною героїнею культового серіалу "Гра престолів", яка виконує роль Дейнеріс Таргарієн.

Важко заперечити, що Салаху дійсно личить такий світський стиль.

Рамі Малек нещодавно отримав "Оскар" за блискуче виконану роль Фредді Мерк'юрі у фільмі про легендарного соліста "Queen". Враховуючи, що Мерк'юрі теж походив з африканського континенту (Танзанія), актору та футболісту було про що поговорити.

Сексуальна футболістка Алекс Морган гармонійно виглядає поруч з нападником мерсисайдців.

Поки Юрген Клопп не бачить, Мохамед дозволив собі трохи порушити режим.