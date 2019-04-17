Агент Салаха прокоментував чутки щодо бажання єгиптянина покинути Ліверпуль

Схоже, що журналісти авторитетного іспанського видання сконфузились.

Рамі Аббас Ісса, агент нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха, спростував чутки про те, що єгиптянин має намір покинути табір мерсисайдців.

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"Я знову бачу, як їхній AS базікає", – написав Ісса у твіттері.

Напередодні, іспанське видання AS опублікувало інформацію, що Мохамед хоче змінити клуб через конфлікт з наставником "червоних" Юргеном Клоппом.

В поточному сезоні АПЛ Салах провів 34 матчі, в яких відзначився 19-ма голами та 8-ма асистами.

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