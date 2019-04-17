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Агент Салаха прокоментував чутки щодо бажання єгиптянина покинути Ліверпуль

21:14 692 Читать на русском
Агент Салаха прокоментував чутки щодо бажання єгиптянина покинути Ліверпуль
Мохамед Салах / Фото CNN

Схоже, що журналісти авторитетного іспанського видання сконфузились.

Рамі Аббас Ісса, агент нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха, спростував чутки про те, що єгиптянин має намір покинути табір мерсисайдців.

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"Я знову бачу, як їхній AS базікає", – написав Ісса у твіттері.

Напередодні, іспанське видання AS опублікувало інформацію, що Мохамед хоче змінити клуб через конфлікт з наставником "червоних" Юргеном Клоппом.

В поточному сезоні АПЛ Салах провів 34 матчі, в яких відзначився 19-ма голами та 8-ма асистами.

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Теги
Англія Трансфери Трансфери Ліверпуля Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль
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