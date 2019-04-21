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Салах та Мілнер ледь не влаштували конфлікт за право виконати пенальті в матчі з Кардіффом

21 квітня 23:25 480 Читать на русском
Салах та Мілнер ледь не влаштували конфлікт за право виконати пенальті в матчі з Кардіффом
Мохамед Салах / фото із соцмереж

Під час матчу матчу 35-го туру чемпіонату Англії між Кардіффом та Ліверпулем трапився неприємний епізод.

 
Джорджініо Вейналдум 57’
Джеймс Мілнер 82’
57’ Джорджініо Вейналдум
82’ Джеймс Мілнер

В кінці другого тайму Мохамед Салах заробив пенальті і сам же захотів пробити, проте м'яч у єгиптянина забрав Джеймс Мілнер. Салах виявив невдоволення діями Джеймса, але сперечатися з ним не став. Варто зауважити, що штатним пенальтистом "червоних" є саме Мілнер.

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Зауважимо, що Салах продовжує боротися за титул найкращого бомбардира АПЛ. Наразі єгиптянин ділить перше місце з П'єр-Емеріком Обамеянгом – в активі обох форвардів по 19 голів.

До слова, раніше повідомлялося, що Салах конфліктує з головним тренером Ліверпуля Юргеном Клоппом і роздумує над тим, щоб влітку змінити клуб.

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Теги
Англія Кардіфф - Ліверпуль Джеймс Мілнер Джеймс Мілнер Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Відеоновини
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